Незаконная добыча песка в Красноармейском районе вылилась в уголовные дела

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Незаконная добыча песка в Красноармейском районе вылилась в уголовные дела

В Красноармейском районе (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по факту незаконной добычи песка. Фигуранты пока не установлены.

Прокуратура Красноармейского района совместно со специалистами министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области в ходе проверки установила, что в сентябре 2020 года на территории Лазурненского сельского поселения неустановленными лицами проводились горные работы по добыче песка.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, материалы прокурорской проверки были направлены в полцию Красноармейского района.

Стражи порядка возбудили уголовные дела по части первой статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, с причинением крупного ущерба государству».