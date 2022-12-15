15.12.2022
Ничего святого: чебаркулец трижды обокрал умершую
15.12.2022
Наталья Котова поддержала идею артистов НХТ о создании театрального сквера
15.12.2022
В Миассе завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту
15.12.2022
В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида
15.12.2022
Энергетики «Челябэнерго» приняли участие в IX межрегиональном форуме «Эффективная энергетика»
15.12.2022
Экс-полицейского из Челябинска, который получал взятки от похоронщика оставили на свободе
Ничего святого: чебаркулец трижды обокрал умершую
13.12.2022
Разочарование больше убытка: ферму в Увельском районе обворовали свои же работники
13.12.2022
В Карталах украли оборудование для розлива пива
07.12.2022
В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой
04.12.2022
Житель Уфы пытался украсть наборы конструкторов в магазине Златоуста
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022