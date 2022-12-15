Ничего святого: чебаркулец трижды обокрал умершую

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Чебаркульского района (Челябинская область), который трижды забирался в дом к умершей женщине и выносил ценные вещи.

Обвиняемый знал о том, что дом в деревне Крыжаванка пустует после смерти хозяйки, которой когда-то он помогал по хозяйству. Наследники бывшей владелицы, проживающие в другом селе, выставили дом на продажу и приезжали редко.

«Сначала мужчина пилкой спилил замок на двери гаража, расположенного на земельном участке, из которого похитил стиральную машину «Злата», восемь метров металлического уголка и алюминиевую кастрюлю. Спустя три недели злоумышленник через окно проник в сарай на этом же земельном участке и похитил два точильных станка. Не остановившись на этом, мужчина после совместного употребления спиртных напитков, договорился со знакомым пойти на совместную кражу. На мотоблоке они тправились к тому же дому и похитили металлическую лестницу, бак объемом 200 литров и алюминиевую ванну», - сообщили в региональном полицейском главке.

Уголовное дело направлено в суд.