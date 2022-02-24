Нырнул, не задумываясь: кыштымский рыбак спас провалившегося под лед мужчину

В Кыштыме (Челябинская область) рыбак-любитель Дмитрий Дудин спас жителя местного жителя, провалившегося под лед.

ЧП произошло на городском пруду Кыштыма. Увидев, что человек попал в беду, рыбак не раздумывая пришел ему на помощь.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, подледное течение успело унести пострадавшего на несколько метров от места, где он провалился. Благодаря закалке и хорошей физической подготовки спасение завершилось удачно для обоих мужчин. Им даже не потребовалась медицинская помощь.

«Я уже много лет являюсь любителем рыбной ловли и в свой выходной пришел на свое любимое место. Только пошел клев, как я заметил мужчину, проходящего поодаль от меня, я его окликнул и предупредил, что в том месте лед тонкий и ходить нужно очень осторожно. Но он меня не услышал, а может, просто не обратил внимания. По стечению обстоятельств, через несколько секунд мужчина оступился и ушел под лед. Я быстро сориентировался и сразу же прыгнул за ним», - рассказал Дмитрий.

Как признался герой, в тот момент он даже не заметил, что находится в ледяной воде, да еще подо льдом: мысль была только одна – помочь.

Помимо того, что Дмитрий Дудин - местный экоактивист, руководитель местного общества рыболовов, работник Кыштымского медеэлектролитного завода еще и является внештатным инспектором ГИМС.