21.02.2023
Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте
21.02.2023
Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»
21.02.2023
В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах
21.02.2023
УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области
21.02.2023
С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России
21.02.2023
Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи
Обэповцу из Калининского отдела предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ
Страж порядка обвиняется в том, что «отжал» деньги и квартиру у фигурантки уголовного дела
03.02.2023
Экс-замминистра здравоохранения Челябинской области оставили на свободе
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
10.11.2022
Поменялись местами: экс-сотрудник ИВС отправился в колонию
24.11.2021
Бывший вице-мэр Миасса арестован по подозрению в превышении должностных полномочий
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023