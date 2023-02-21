Обэповцу из Калининского отдела предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ

Начальнику отделения отдела экономической безопасности УМВД России по городу Челябинску предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт «е» части третьей статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году к обвиняемому, несущему службу в Калининском районе, обратился его знакомый – бизнесмен заявил о том, что главный бухгалтер подконтрольной организации украла свыше пяти миллионов рублей.

После возбуждения в отношении главбуха уголовного дела обвиняемый путем угроз незаконно изъял у женщины 1,2 миллиона рублей и «отжал» квартиру. Деньги и жилье бухгалтера страж порядка передал предпринимателю, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что в настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В отношении правоохранителя управление собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводит служебную проверку.

«В случае установления его вины он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством», - заявили в главке, напомнив, что его начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков неоднократно заявлял о том, что совершающим противоправные деяния нет места в органах внутренних дел.