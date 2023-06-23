23.06.2023
Областной суд оставил Николая Шимановича под домашним арестом
23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
23.06.2023
Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами
23.06.2023
Челябинский дзюдоист взял «серебро» Летних Игр паралимпийцев
23.06.2023
Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
Областной суд оставил Николая Шимановича под домашним арестом
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023