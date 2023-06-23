Областной суд оставил Николая Шимановича под домашним арестом

Челябинский областной суд оставил главу Катав-Ивановского муниципального района Николая Шимановича, обвиняемого в мошенничестве (по части четвертой статьи 159 УК РФ), под домашним арестом.

В смягчении меры пресечения Шимановичу облсуд отказал, оставив без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска, которым домашний арест главе продлен до 17 июля текущего года. Об этом сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

После того как райсуд вынес такое постановление, глава района указал на необходимость избрания ему более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. В своей апелляционной жалобе Шиманович заявил, что расследование по делу находится на завершающей стадии, скрываться он не намерен, равно как и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, поскольку преступление не связано с его должностными обязанностями.

Однако Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы обвиняемого, согласившись со справедливостью решения Центрального районного суда южноуральской столицы.

По версии следствия, в период с июля 2019-го по январь 2021 года обвиняемый, являясь адвокатом, похитил денежные средства в сумме более 4,4 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял и в отношении которой было открыто конкурсное производство, не внеся денежные средства в конкурсную массу после реализации векселя.

Напомним, Николай Шиманович был задержан в начале апреля этого года. Шестого апреля ему предъявили обвинение в мошенничестве.