Облсуд оставил под домашним арестом экс-замглавы Челябинска

Челябинской областной суд оставил под домашним арестом бывшего заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Центральный районный суд Челябинска второго августа продлил Владимиру Слободскому срок меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сторона защиты просила суд избрать в отношении 71-летнего экс-чиновника меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Владимира Слободского, оставил без изменения постановление Центрального районного суда г. Челябинска от второго августа 2023 года о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 13 октября 2023 года», - сообщили агентству в пресс-службе областного суда.

Органами предварительного следствия Владимир Слободской обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, с марта 2018-го по февраль 2019 года он, являясь вице-мэром южноуральской столицы и достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе Челябинска утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: Сулимова, 51-Б, нарушив права и законные интересы жителей. Отданная предприятию под застройку земля принадлежала собственникам домов по улицам Омская, 63-Б и Сулимова, 51-А.

Напомним, с ООО «Челябинскавтотранс» тесно связано еще одно уголовное дело. Директор данной компании-застройщика Людмила Ребреш обвиняется в мошенничестве. По предварительным данным, она заключила с горожанами более сорока договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улицам Сулимова и Омская для строительства жилых домов. При этом Ребреш не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

Таким образом, обвиняемая незаконно приобрела право пользования на земельный участок стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей, принадлежащий 41 собственнику жилья.