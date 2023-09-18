Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу Слободского

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства 71-летнего Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Слободской обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следственными органами СК РФ по Челябинской области окончено уголовное дело в отношении экс-замглавы, сообщили в региональном следственном управлении.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, сообщили в надзорном ведомстве региона.

По версии следствия, обвиняемый в марте 2018 года, достоверно зная об отсутствии у коммерческой организации законных оснований к получению разрешения на строительство, игнорируя отрицательное заключение правового управления администрации Челябинска, используя свои служебные полномочия, дал незаконное указание подчиненному работнику подготовить необходимые документы и проект разрешения на строительство многоквартирного дома, после чего собственноручно подписал разрешение на строительство 10- этажного жилого дома по ул. Сулимова.

Незаконные действия должностного лица позволили осуществить строительство указанного дома на территории Советского района Челябинска на части земельного участка, принадлежащей собственникам жилых помещений многоквартирных домов, расположенных по соседству. В результате чего последним причинен значительный ущерб в особо крупном размере в сумме более 2,7 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Слободской будет ожидать суда под домашним арестом, срок которого продлен до 13 октября 2023 года.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемого: доли земельного участка и жилого помещения, денежные средства на банковских счетах.

Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В отношении директора организации-застройщика по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовное дело в настоящее время рассматривается судом.

Напомним, директор компании-застройщика ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш обвиняется в мошенничестве. По предварительным данным, она заключила с горожанами более сорока договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улицам Сулимова и Омская для строительства жилых домов. При этом Ребреш не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

Таким образом, обвиняемая незаконно приобрела право пользования на земельный участок стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей, принадлежащий 41 собственнику жилья.