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Владимир Слободской
мошенничество
следственное управление СК РФ по Челябинской области
прокуратура Челябинской области
Происшествия
18.09.2023 11:54

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу Слободского

Уголовное дело в отношении экс-замглавы Челябинска направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства 71-летнего Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Слободской обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следственными органами СК РФ по Челябинской области окончено уголовное дело в отношении экс-замглавы, сообщили в региональном следственном управлении.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, сообщили в надзорном ведомстве региона.

По версии следствия, обвиняемый в марте 2018 года, достоверно зная об отсутствии у коммерческой организации законных оснований к получению разрешения на строительство, игнорируя отрицательное заключение правового управления администрации Челябинска, используя свои служебные полномочия, дал незаконное указание подчиненному работнику подготовить необходимые документы и проект разрешения на строительство многоквартирного дома, после чего собственноручно подписал разрешение на строительство 10- этажного жилого дома по ул. Сулимова.

Незаконные действия должностного лица позволили осуществить строительство указанного дома на территории Советского района Челябинска на части земельного участка, принадлежащей собственникам жилых помещений многоквартирных домов, расположенных по соседству. В результате чего последним причинен значительный ущерб в особо крупном размере в сумме более 2,7 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Слободской будет ожидать суда под домашним арестом, срок которого продлен до 13 октября 2023 года.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемого: доли земельного участка и жилого помещения, денежные средства на банковских счетах.

Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В отношении директора организации-застройщика по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ уголовное дело в настоящее время рассматривается судом.

Напомним, директор компании-застройщика ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш обвиняется в мошенничестве. По предварительным данным, она заключила с горожанами более сорока договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улицам Сулимова и Омская для строительства жилых домов. При этом Ребреш не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

Таким образом, обвиняемая незаконно приобрела право пользования на земельный участок стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей, принадлежащий 41 собственнику жилья.

Автор: Любовь Юрина
Владимир Слободской
мошенничество
следственное управление СК РФ по Челябинской области
прокуратура Челябинской области
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14.09.2023 15:29

В Челябинске стартовал Первый Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки»

14.09.2023 15:07

Артефакты Аркаима добрались до Полярного круга

14.09.2023 14:48

Челябинский депутат, находящийся под стражей, признан банкротом

14.09.2023 14:27

В Челябинске запустят трамвай-театр

14.09.2023 13:50

Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год

14.09.2023 13:46

«Энергия атома»: чемпионат по АТОМболу собрал в Озерске дошколят семи атомградов России

14.09.2023 13:34

Торговый дом ММК становится ближе к клиентам

14.09.2023 13:05

«Это экологическая катастрофа!»: Народный фронт требует немедленно убрать свалку в Еманжелинском районе

14.09.2023 12:21

В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение

14.09.2023 12:06

Искусственный интеллект помог челябинским ученым создать продукты будущего

14.09.2023 11:48

На Челябинский «ЭФиР74» откликнулось 80 стран

14.09.2023 11:45

В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами

14.09.2023 11:38

Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%

14.09.2023 11:20

Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО

14.09.2023 10:41

В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода

14.09.2023 10:27

Губернатор раскритиковал глав за дефицит «Доброцентров» в муниципалитетах

14.09.2023 09:59

В Коркино затопление подвалов жилых домов канализационными стоками вылилось в уголовное дело

14.09.2023 09:44

В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева

14.09.2023 09:19

В Челябинске из-за затопления закрыли детский сад, воспитанников распределили по другим учреждениям

14.09.2023 09:11

В Миассе экскаватор придавил легковушку

13.09.2023 21:12

Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области

13.09.2023 18:33

Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования

13.09.2023 17:48

Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)

13.09.2023 17:41

На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера