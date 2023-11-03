Бывший замглавы Челябинска останется под домашним арестом до весны 2024 года

Бывший заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Слободской, обвиняемый в превышении должностных полномочий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ), останется под домашним арестом до 20 марта 2024 года, как решил Советский районный суд десятого октября текущего года.

Сегодня, третьего ноября, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката подсудимого и оставил постановление райсуда о продлении Слободскому срока домашнего ареста до следующей весны без изменения.

Как сообщает пресс-служба облсуда, сторона защита, оспаривая постановление суда Советского района, просила его отменить, смягчить Владимиру Слободскому меру пресечения, заменив ее на запрет определенных действий.

Напомним, по версии следствия, с марта 2018-го по февраль 2019 года он, являясь вице-мэром южноуральской столицы и достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе Челябинска утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: Сулимова, 51-Б, нарушив права и законные интересы жителей. Отданная предприятию под застройку земля принадлежала собственникам домов по улицам Омская, 63-Б и Сулимова, 51-А.

Напомним, с ООО «Челябинскавтотранс» тесно связано еще одно уголовное дело. Директор данной компании-застройщика Людмила Ребреш обвиняется в мошенничестве. По предварительным данным, она заключила с горожанами более сорока договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улицам Сулимова и Омская для строительства жилых домов. При этом Ребреш не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

Таким образом, обвиняемая незаконно приобрела право пользования на земельный участок стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей, принадлежащий 41 собственнику жилья.