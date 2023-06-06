Владимиру Слободскому продлили срок домашнего ареста

Центральный районный суд сегодня, шестого июня, продлил бывшему заместителю главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимиру Слободскому меру пресечения в виде домашнего ареста до пятого июля текущего года.

Ходатайство следственного органа о продлении 71-летнему экс-чиновнику меры пресечения поддержала прокуратура Челябинской области (сам обвиняемый и сторона защиты просили суд о мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества).

В надзорном ведомстве напомнили, что Слободской обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ).

Следствие считает, что с марта 2018-го по февраль 2019 года он, являясь вице-мэром южноуральской столицы и достоверно зная об отсутствии у ООО «Челябинскавтотранс» законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе Челябинска утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по адресу: Сулимова, 51-Б, нарушив права и законные интересы жителей. Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, отданная предприятию под застройку земля принадлежала собственникам домов по улицам Омская, 63-Б и Сулимова, 51-А.

Напомним, с ООО «Челябинскавтотранс» тесно связано еще одно уголовное дело. Директор данной компании-застройщика Людмила Ребреш обвиняется в мошенничестве. По предварительным данным, она заключила с горожанами более сорока договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улицам Сулимова и Омская для строительства жилых домов. При этом Ребреш не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

Таким образом, обвиняемая незаконно приобрела право пользования на земельный участок стоимостью свыше 2,7 миллиона рублей, принадлежащий 41 собственнику жилья.