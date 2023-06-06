06.06.2023
Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам
06.06.2023
В Челябинске запускают первое в стране производство комплектующих для станков гидроабразивной резки
06.06.2023
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
06.06.2023
Перфоманс под землей: челябинская балерина станцевала в шахте связи
06.06.2023
Владимиру Слободскому продлили срок домашнего ареста
06.06.2023
В детской школе искусств Челябинска обновили оборудование
Владимиру Слободскому продлили срок домашнего ареста
17.04.2023
Бывший замглавы Челябинска будет ждать суда под домашним арестом
23.11.2016
Евгений Тефтелев пообещал не допустить уплотнительную застройку на Свободе в Челябинске
15.08.2011
Обманутые пайщики челябинского ЖСК «Дом» добились внимания к своей проблеме
05.08.2011
Владимир Слободской: «На въездах в Челябинск оленей и катюш не надо, но должно быть что-то оригинальное»
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023