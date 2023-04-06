06.04.2023
Очередное происшествие на Аргазях: рыбаки готовы жертвовать своими жизнями ради улова
06.04.2023
В Челябинске следом за «латанием дыр» на Блюхера последует полноценный ремонт
05.04.2023
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
05.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на шестое апреля (18+)
05.04.2023
Объявлен прием заявок на участие в фестивале «Пламя Аркаима»
05.04.2023
Жители Чебаркуля смогут заниматься спортом в комфортных условиях
Очередное происшествие на Аргазях: рыбаки готовы жертвовать своими жизнями ради улова
18.07.2018
В Челябинской области началось строительство обводного канала на реке Сак-Элга
04.12.2017
Крепкий лед позволил продолжить поиски утонувшего полицейского на Аргазинском водохранилище
01.12.2017
На Аргазях возобновились активные поиски утонувшего полицейского из Карабаша
24.11.2017
Назван подрядчик по строительству объектов для уменьшения загрязнения Аргазинского водохранилища
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023