Очередное происшествие на Аргазях: рыбаки готовы жертвовать своими жизнями ради улова

На Аргазинском водохранилище в Челябинской области очередная компания любителей рыбалки едва не попала в беду: пятого апреля трое мужчин не побоялись рискнуть и ступили на тонкий лед водоема.

На помощь рыбацкому трио пришли спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы региона.

«Недалеко от поселка Аргази один из троих рыбаков рискнул преодолеть такой участок вплавь, второго на личной лодке перевез местный житель, а третьего - эвакуировали спасатели. Отчаянному «пловцу», получившему общее переохлаждение, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

В ПСС региона отмечают, что на многих водоемах Южного Урала сценарий не меняется уже несколько дней - рано утром по подмерзшему льду рыбаки уходят в глубь водоемов, а, возвращаясь днем на берег, до суши дойти не могут.

«Под жарким апрельским солнцем на мелководье лед тает быстрее и сушу отделяет полосой открытой воды шириной в несколько десятков метров», - отмечают спасатели.

К слову, пятого апреля беспокойство профессионалов вызвало легкомыслие других рыбаков на Аргазинском водохранилище - на озере в момент спасения отчаянной троицы еще оставались любители подледной рыбалки, причем не все удили рыбу с лодок.

Напомним, второго апреля на Аргазинском водохранилище компания рыбаков также оказалась в ловушке из-за растаявшего льда.

Двое рыбаков в Челябинской области этой весной погибли: в Озерске (Иртяш) и Челябинске (Смолино).