На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда

В Челябинской области вечером воскресенья, второго апреля, едва не попали в беду рыбаки, оказавшиеся отрезанными от берега Аргазинского водохранилища.

Сигнал бедствия поступил на телефон 112. Как оказалось, покидая лед водоема после завершения рыбалки, несколько человек оказались в ловушке – лед между ними и берегом растаял и разрушился.

Оставшаяся кромка льда погрузилась под воду на глубину 40-60 сантиметров, рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

«К счастью, в этот раз избежать беды удалось - рыбаки, в числе которых были жители Юрюзани, Екатеринбурга и других городов, смогли самостоятельно добраться до берега», - сообщили в ПСС региона.

Однако, во избежание ЧП, спасатели Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы еще три часа продолжали патрулирование береговой линии и ледового покрытия Аргазинского водохранилища, предупреждая об опасности оставшихся рыбаков.

Напомним, в этот же день, второго апреля, спасатели пришли на помощь двоим мужчинам на городском пруду Златоуста, которые также могли стать жертвами тонкого льда.

А в субботу, первого апреля, спасать пришлось жителя Магнитогорска, спрыгнувшего на лед реки Урал и получившего травму ноги.

Спасатели в очередной раз подчеркивают: «Выход на лед опасен! Южноуральцам следует воздержаться от выхода к водоемам до завершения схода ледового покрытия!».