28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
28.07.2023
«Уралкуз» провел футбольный турнир
28.07.2023
В Историческом музее Южного Урала новый выставочный проект
28.07.2023
На челябинских курортах устроят соревнования и накормят бутербродами
28.07.2023
Челябинская область представит свои достижения на международной выставке-форуме «Россия»
28.07.2023
Оперативная работа полицейских Кыштыма остановила кражу
Оперативная работа полицейских Кыштыма остановила кражу
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023