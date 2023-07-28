Оперативная работа полицейских Кыштыма остановила кражу

Полицейские Кыштыма (Челябинская область) задержали жительницу Екатеринбурга, похитившую по найденной сим-карте почти 170 тысяч рублей. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции деньги удалось вернуть.

Жительница Кышиыма потеряла телефон, но не придала этому значения. А затем обнаружила списание со своей банковской карты почти 170 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» оперативно раскрыли кражу с банковской карты.

В ходе расследования полицейские вышли на 33-летнюю жительницу Екатеринбурга и задержали ее. По словам подозреваемой, она достала сим-карту из телефона, который нашел ее друг, вставила в свой смартфон и, войдя с ее помощью на сайт одного из банков, узнала, что на привязанной к номеру банковской карте имеется крупная сумма. Женщина попыталась их перевести себе, но операция не прошла. Тогда она заказала и оплатила на маркетплейсе телевизор, два сотовых телефона, ноутбук и различные вещи на сумму около 170 тысяч рублей.

Но товар она не получила, так как владелица карты успела отменить заказ и вернула деньги на свой банковский счет.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ограничение свободы на срок до шести лет - максимально возможный срок ограничения свободы по данной статье.