ОПГ квартирных мошенников придется отвечать в суде
Происшествия
Сегодня, 17:33

Следствием ГУ МВД России по Челябинской области направлены в суд материалы в отношении организованной группы, совершившей более 20 квартирных мошенничеств. Причиненный общий ущерб составил около 18 миллионов рублей.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в составгруппы входило 11 человек вместе с организатором. У некоторых из них имелся опыт работы в сфере оказания риэлторских услуг. Большинство участников ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, в числе которых кража, мошенничество, разбой, угон. Созданная в 2015 году и руководимая 46-летней женщиной криминальная команда за два года своего существования совершила 21 преступление. Примечательно, что в число участников входила пенсионерка, которой на данный момент исполнилось 78 лет. Противоправная деятельность организованной группы была пресечена осенью 2017 года сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействии коррупции УМВД России по г. Челябинску и регионального Управления ФСБ.

В ходе предварительного расследования установлено, что криминальные риэлторы занимались незаконной продажей квартир умерших челябинцев, у которых не было наследников. Законодательством в таком случае предусмотрена процедура похорон за счет государства. Оставшееся жилье (вымороченное имущество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации передается в собственность города. Однако злоумышленники в своей деятельности использовали поддельные паспорта, документы и справки, которые предъявляли при нелегальном переоформлении жилых помещений на покупателей. В результате таких мошеннических действий ничего не подозревающие приобретатели оставались и без покупки, и без денег. Общий ущерб, причиненный преступными действиями организованной группы, составил около 18 миллионов рублей. Благодаря принятым следователями мерам, часть ущерба на сумму более девяти миллионов рублей была возмещена.

По результатам проведенного расследования всем задержанным предъявлены обвинения в совершении в составе организованной группы преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (Мошенничество), частями 1 и 2 статьи 325 (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия) Уголовного кодекса Российской Федерации. На период следствия им избирались меры пресечения в виде заключения под стражу, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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