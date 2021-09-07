Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера

Сегодня, в Челябинском областном суде состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению 18-летнего Ивана Квитко из поселка Роза (Челябинская область), который с целью циничного высмеивания идеи движения «Бессмертный полк», выставил на сайте изображение Гитлера.

Используя мобильный телефон, обеспечивающий доступ в Интернет с целью циничного высмеивания идеи движения «Бессмертный полк», а также реабилитации нацизма, то есть публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, Иван Квитко загрузил в память телефона файл с изображением Гитлера. осознавая, что сайт «Бессмертный полк онлайн» предназначен для трансляции фотоизображений героев Великой Отечественной войны, противостоявших немецко-фашистским захватчикам и их пособникам.

«Подсудимый осуществил доступ к администрируемому им профилю в социальной сети «ВКонтакте» и с помощью указанного приложения перешел на сайт, оформил и отправил для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц заявку с фотоизображением Гитлера, указав что на фото запечатлен «Гитлер Адольф Алоисович». В дальнейшем указанная заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована. Своими умышленными действиями Квитко совершил публичное оправдание нацизма путем отрицания фактов установленного приговором Международного военного трибунала», - рассказала агентству старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Челябинской области Милена Милых.

Действия Квитко квалифицированы органом следствия по статье «Реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично».

Решением суда молодому парню назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.