07.09.2021
Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
07.09.2021
«Андрюша» начинает прием заявок на Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов
07.09.2021
Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан
07.09.2021
Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд
07.09.2021
Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной
07.09.2021
Камерный театр Челябинска покажет городу «Кровавую вдову»
Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021