Осужден южуноралец, задержанный ФСБ за кражу нефтепродуктов

Осужден житель Челябинской области за кражу нефтепродуктов, задержанный сотрудниками УФСБ. приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Вступил в силу приговор Златоустовского городского суда Челябинской области в отношении жителя региона, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам» и «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Мужчина был задержан в конце 2018 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в результате совместных оперативных мероприятий с полицией региона в числе участников преступной группы, специализирующейся на хищениях дизельного топлива через незаконные врезки из магистрального нефтепродуктопровода. В момент задержания у злоумышленников изъято около 200 тонн нефти.

Данная преступная группа в период 2016 – 2017 годов через незаконные врезки в магистральные нефтепроводы «Уфа – Петропавловск», «Уфа – Омск», «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» похитили более восьми тысяч тонн нефти на сумму около 129 миллионов рублей. Судом произведен арест их недвижимого имущества.

Осужденный приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Остальные члены группы осуждены ранее к различным срокам лишения свободы.