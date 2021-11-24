Отвечать будет Колесник: установка детского комплекса в сквере за ледовой ареной «Трактор» вылилась в доследственную проверку

Главе Калининского района Челябинска Сергею Колеснику органами прокуратуры внесено представление по факту нарушения законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд при исполнении муниципального контракта, заключенного между районной администрацией и ООО «Ландшафт и Декор».

Доводы, изложенные в обращении депутата Законодательного Собрания региона Ольги Мухометьяровой, нашли свое подтверждение, по словам заместителя прокурора региона, советника юстиции Дениса Ситникова.

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В своем ответе на ее обращение зампрокурора сообщил, что внесенное Колеснику представление в настоящее время находится на рассмотрении.

«Кроме того, в следственный отдел по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области направлены материалы для организации проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ. Результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры области», - отметил Денис Ситников.

Документы по делу о поставке и монтаже детской горки Ольга Мухометьярова опубликовала на своей странице в ВКонтакте.

С вопросом о законности поставки несертифицированного детского игрового комплекса, установленного в сквере за ледовой ареной «Трактор», к ней как к депутату Заксобрания обратились жители Калининского района.