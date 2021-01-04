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Пассажира рейса Москва - Челябинск сняли с борта не только за отсутствие маски

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Пассажира рейса Москва - Челябинск сняли с борта не только за отсутствие маски

Причиной приостановки вылета самолета, направлявшегося из Шереметьево в Челябинск стало не только отсутствие медицинской маски у пассажира. Мужчина оказался пьян. В отношении него возбуждено административное дело.

В транспортной полиции рассказали подробности инцидента, произошедшего третьего января на борту самолета, который вылетал из Москвы в Челябинск.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», рейс Москва-Челябинск вылетел с задержкой вечером второго января. Бортпроводникам не удалось убедить мужчину надеть маску, после чего сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать полицию. Мужчину вывели из самолета.

Но, как оказалось, отсутствие маски - не единственная причина, по которой мужчина не сумел улететь на этом борту. Пассажир оказался еще и сильно пьян.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, мужчина был доставлен в дежурную часть, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».