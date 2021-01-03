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Рейс Москва-Челябинск задержали из-за пассажира без маски

В аэропорту Шереметьево в Москве задержали рейс, следовавший до Челябинска. Причиной приостановки вылета самолета стал пассажир, который отказался надеть маску.

Рейс Москва-Челябинск вылетел с задержкой вечером второго января. Бортпроводникам не удалось убедить мужчину надеть маску, после чего сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать полицию.

«Мужчину сняли с рейса из Москвы за то, что он отказывался надевать маску. Вылет из-за бунтаря задерживается», - об этом в телеграм-канале «Обзорин» написал пассажир рейса Павел Зорин.

Напомним, в Челябинской области число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 37 тысяч. За сутки на Южном Урале скончались восемь пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерла одна тысяча 320 человек с ковидом.

Вместе с тем, южноуральцы могут сделать бесплатный ПЦР-тест на ковид в Челябинске и Магнитогорске с третьего по 10 января. Тестирование будут проводить в крупных торгово-развлекательных комплексах.

Фото: instagram/pavelzorin/