Пенсионер из Кизила пытался откупиться от полицейских овцами

Пенсионер из Кизильского района (Челябинская область) предстанет перед судом за попытку дать взятку сотрудникам полиции овцами. Таким образом он пытался избежать уголовной ответственности за незаконную ловлю рыбы сетями.

Следствием установлено, что 20 мая сотрудники полиции, получив сигнал о незаконной ловле рыбы сетями, прибыли в поселок Ждановский к дому 65-летнего жителя, которого уличили в совершении незаконной рыбалки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Сотрудники полиции потребовали добровольно выдать незаконно добытую рыбу и приспособления для ее ловли. После чего обвиняемый, чтобы избежать уголовной ответственности, лично дал взятку сотрудникам полиции в виде двух овец, погрузив их в багажное отделение служебного автомобиля.

Умышленные действия, направленные на дачу взятки должностным лицам, были пресечены.