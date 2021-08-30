Пенсионерка из Кусы перевела лжесотруднику прокуратуры два с половина миллиона рублей

В полиции Кусинского района (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 77-летней местной жительницы. Она перевела аферисту, который представился ей сотрудником прокуратуры, два с половиной миллиона рублей.

Пожилая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником прокуратуры, сообщил, что ей положена компенсация за ранее купленные лекарственные препараты. Пенсионерка поверила незнакомцу и перевела ему два с половиной миллиона.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», современные мошенники идут на разные уловки. Они представляются сотрудниками ФСБ, полиции, администрации, службы безопасности банков.

Сотрудники полиции напоминают, что необходимо быть бдительными при подобных звонках от неизвестных лиц. Стоит помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с предложениями о выплатах компенсаций за ранее купленные ими товары или оказанные некачественные медицинские услуги. Подобные звонки совершают только мошенники.