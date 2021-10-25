Пенсионерка из Магнитогорска заложила квартиру, чтобы взять кредит для аферистов

79-летняя жительница Магнитогорска (Челябинская область) отдала все свои денежные средства и оформила кредит для мошенников. Для этого бабушка заложила свою квартиру.



В полицию обратилась 79-летняя жительница Магнитогорска, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банка сообщили, что с ее счета пытаются похитить денежные средства и чтобы этого не произошло, ей необходимо перевести все денежные средства на безопасный счет. Бабушка сняла с двух своих счетов денежные средства и перевела неизвестным более 84 000 рублей.



«Через несколько дней потерпевшей вновь позвонил неизвестный и сообщил, что ее квартиру переоформляют мошенники на неизвестное лицо и чтобы их опередить, необходимы денежные средства в размере 100 000 рублей, чтобы решить все вопросы с переоформлением. Бабушка обратилась в банк, оформила кредит в размере 100 000 рублей и перевела его мошенникам», - рассказала сотрудник УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.



Через день бабушке вновь позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники успели подать документы на переоформление и чтобы их остановить, необходимо 500 000 рублей. Она вновь пришла в банк, оформила кредит под залог своей квартиры, перевела неизвестным еще 379 000 рублей и обратилась в полицию.

Общий ущерб составил более 563 000 рублей.



Территориальными органами внутренних дел Южного Урала ежедневно регистрируются факты дистанционного обмана местных жителей. Потерпевшие после общения по телефону отдают неизвестным сотни тысяч рублей. Злоумышленники, используя различные предлоги, выманивают у людей сбережения, а порой даже вынуждают взять кредит. Мошенники, как правило, представляются сотрудниками банковских структур, правоохранительных органов либо специалистами иных финансовых организаций. Далее применяется психологический прием «запугивание» либо собеседнику делается сказочно выгодное предложение.

Среди распространенных схем можно условно выделить следующие:

- «Предложение заработать». Наверное, никто не откажется от возможности дополнительного заработка или удачного инвестирования. Только вряд ли представители солидных коммерческих структур станут обзванивать случайных людей и на полном серьезе делать выгодные предложения;

- «Вам положена компенсация». Злоумышленники заверяют собеседника, что он стал жертвой обмана недобросовестных продавцов при покупке каких-либо товаров через Интернет. Теперь ему полагается денежная компенсация и возмещение морального вреда. Для убедительности в этой цепочке могут появиться так называемые «юристы» и «правоохранители»;

- «На вашем счете зафиксирована подозрительная активность», «сохранность ваших сбережений под угрозой». Лжесотрудник банка внушает собеседнику, что он может лишиться сбережений и предлагает решение: скорейший перевод денег на «безопасный счет». Помните, банковские работники не предлагают совершить перевод денег на другой счет;

- «Вы участвуете в спецоперации по изобличению мошенников». Вас ждет общение с невидимым сотрудником «правоохранительных органов», который сообщит, что именно с вашей помощью удастся раскрыть преступную сеть недобросовестных банковских работников. Для большей достоверности вас засыпят выдержками из уголовно-процессуального законодательства;

- «На ваше имя подана заявка для оформления кредита». Вы объясняете «банковскому работнику», что никаких сделок не планировали совершать, и телефонный собеседник вам верит, только этого недостаточно. Вас заверят, чтобы остановить процесс, необходимо оформить настоящий кредит и перевести деньги на указанный счет.

Каждый день мошенники изобретают все новые способы отъема денег у населения. Только за последние два дня южноуральцы перевели мошенникам больше трех миллионов рублей.

«Среди пострадавших от действий злоумышленников простые работники, безработные и руководитель организации, люди пожилого возраста и студент университета. Помимо этого, еще троих жителей Челябинского области под предлогом дополнительного заработка в сети Интернет мошенники уговорили отдать полтора миллиона рублей. Потерпевшими стали один безработный и двое пенсионеров. По всем фактам совершенных противоправных деяний в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские напоминают, что не стоит доверять незнакомцам и нужно сохранять бдительность. Как только неизвестный в телефонном разговоре или в мессенджере сообщает, что необходимо внести деньги на какой-либо счет или запрашивает приходящие в СМС коды и пароли, сразу прерывайте общение. Если же вы, следуя инструкциям мошенников, все-таки дошли до отделения банка, то обратитесь за помощью к работникам. Перед совершением под диктовку злоумышленников каких-либо финансовых операций проконсультируйтесь у специалистов или посоветуйтесь с родными и близкими.