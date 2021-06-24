Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО

Прокуратура Челябинской области отстояла законность избранной меры пресечения в виде заключения под стражу первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. До третьего августа он будет находиться в СИЗО

Сторона защиты обжаловала решение Центрального районного суда, указав на необоснованность подозрений в причастности Белавкина к совершению преступления и просила избрать домашний арест. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Решением Челябинского областного суда постановление районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвокатов – без удовлетворения.

По версии следствия, Иван Белавкин в течение 2020 – начала 2021 годов получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности.

В СК возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Белавкина отправили в СИЗО, пока на два месяца, до третьего августа этого года.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос об избрании Белавкину меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Напомним, в настоящий момент под следствием находится еще один заместитель министра строительства и инфраструктуры области – Татьяна Антонова (была задержана в апреле 2020 года). Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Антонова в 2016-2017 годах получила взятки в сумме 2,2 миллиона и 1,5 миллиона рублей от заместителя гендиректора коммерческой организации за совершение входящих в служебные полномочия действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.