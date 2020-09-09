По факту гибели рабочего в поселке Мелькомбинат начата доследственная проверка

По факту гибели рабочего при выполнении кровельных работ в челябинском поселке Мелькомбинат начата доследственная проверка.

Мужчина погиб сегодня днем, девятого сентября. Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, рабочий-высотник получил смертельные ожоги при возгорании на крыше одной из многоэтажек в Центральном районе южноуральской столицы.

По предварительным данным, погибший с помощником проводили ремонтные кровельные работы, в ходе выполнения которых произошло возгорание. Помощник с ожогами (по данным МЧС, 80-ти процентов тела) был доставлен в лечебное учреждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области сообщил о погибшем следующее: спасаясь от огня, мужчина спрыгнул с крыши восьмого этажа.