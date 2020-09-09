ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

По факту гибели рабочего в поселке Мелькомбинат начата доследственная проверка

Происшествия
Сегодня, 18:18
Размер текста

По факту гибели рабочего при выполнении кровельных работ в челябинском поселке Мелькомбинат начата доследственная проверка.

Мужчина погиб сегодня днем, девятого сентября. Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, рабочий-высотник получил смертельные ожоги при возгорании на крыше одной из многоэтажек в Центральном районе южноуральской столицы.

По предварительным данным, погибший с помощником проводили ремонтные кровельные работы, в ходе выполнения которых произошло возгорание. Помощник с ожогами (по данным МЧС, 80-ти процентов тела) был доставлен в лечебное учреждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области сообщил о погибшем следующее: спасаясь от огня, мужчина спрыгнул с крыши восьмого этажа.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 13:18
Житель Копейска искалечил молодую жену, узнав о ее беременности
Сегодня, 11:57
Челябинец заплатил штраф за попытку дачи взятки полицейскому после вмешательства судебных приставов
Сегодня, 10:47
В Челябинской области на трассе М-5 погибли девушка-водитель и ее пассажир
Вчера, 17:50
Бывший сотрудник ДПС из Магнитогорска осужден за хищение служебного топлива
Вчера, 15:55
Челябинка перевела аферистам полмиллиона рублей
Вчера, 13:18
В Челябинской области передано в суд дело экс-сотрудника регионального полицейского главка, вымогавшего деньги у бизнесмена
Вчера, 13:12
В Челябинске обнаружен нелегальный полигон ТБО, прокуратура начала проверку
Вчера, 12:23
В Миассе два человека скончались в дорожной аварии, четверо пострадали
Вчера, 12:00
В Челябинске водитель сбил на «зебре» двух студенток юридического колледжа
Вчера, 11:09
По факту финансовых махинаций в областном центре технической инвентаризации возбуждено уголовное дело
Общество
Сегодня, 15:22
Минздрав Челябинской области обязали отчитываться о выявлении случаев ковида в школах и детсадах
Общество
Сегодня, 16:07
Ко Дню города сквер на улице Цвиллинга в Челябинске справит новоселье
Новости
Сегодня, 17:45
Происшествия
В Карабаше сотрудник ГУФСИН задержал грабителя, который напал на женщину
Сегодня, 17:37
Экономика
ВТБ выдал на Южном Урале «Ипотеку с господдержкой» на 950 миллионов рублей
Сегодня, 17:32
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 10 сентября
Сегодня, 17:14
Происшествия
На пожаре в челябинском поселке Мелькомбинат погиб один человек
Сегодня, 17:03
Общество
В Челябинске отметят День трезвости
Материалы рубрики
Сегодня, 17:45
Происшествия
В Карабаше сотрудник ГУФСИН задержал грабителя, который напал на женщину
Сегодня, 17:14
Происшествия
На пожаре в челябинском поселке Мелькомбинат погиб один человек
Сегодня, 16:49
Происшествия
Полицейские продолжают ловить южноуральцев на «закладках» и сборе конопли
Сегодня, 15:53
Происшествия
Есть пострадавшие: в поселке Мелькомбинат горит кровля на высотном доме
Сегодня, 14:38
Происшествия
Экс-начальнице областного центра технической инвентаризации предъявлено обвинение
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика