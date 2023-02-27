По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки

В Миассе (Челябинская область) по представлению прокурора уволен за нарушения законодательства о муниципальной службе заместитель главы Арсен Симонов. Он обвиняется в получении взятки и сейчас находится в СИЗО.

Напомним, вице-мэр Миасса был задержан силовиками 19 января 2023 года, в этот же день ему предъявили обвинение в получении взятки.

Следствие считает, что Арсен Симонов через посредника получил от бизнесмена взятку в размере 50 тысяч рублей за содействие в заключении муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по сносу многоквартирных домов в Миассе и за общее покровительство при последующем выполнении работ в рамках этого контракта.

«Проверка показала, что указанным должностным лицом вопреки требованиям антикоррупционного законодательства не приняты меры по предотвращению конфликта интересов и уведомления работодателя об обращении к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По результатам проверки прокурором главе Миасского городского округа внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, о муниципальной службе.

По результатам рассмотрения представления действие трудового договора с заместителем главы прекращено по дискредитирующим основаниям.