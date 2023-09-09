Почти двух миллионов лишились жители Чебаркуля

Сразу двое жителей Чебаркульского района стали жертвами мошенников. Чебаркульцы лишились почти двух миллионов рублей.

Как рассказали в главке, 39-летний водитель хотел заработать, играя на бирже. По указаниям неизвестных, установил приложение для видеосвязи, а затем, осуществлял различные манипуляции на указанном ему сайте.

Мужчина не вдавался в подробности и искренне верил, что те деньги, которые он переводил на банковский счет неизвестных, они внесут на его биржевой счет. «Игра на бирже» продолжалась две недели и за это время мужчина оформил пять кредитов в разных банках не только на себя, но и на супругу, а также обналичил несколько кредитных карт. Всего он перевел незнакомцам один миллион 765 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Когда жителю Чебаркульского района отказали в выводе денег и потребовали увеличить вложения, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Горожанка 1954 года рождения, обратившись в полицию, сообщила, что перевела мошенникам 158 000 рублей. После телефонного звонка от неизвестных, сообщивших, что деньги с ее кредитных карт пытаются украсть и их надо спасать, 69-летняя женщина перевела все денежные средства с двух кредитных карт на дебетовую банковскую карту, а затем на виртуальный счет интернет-магазина после чего они исчезли. Выясняя обстоятельства произошедшего, следователи установили, что заявительница получала в смс-сообщениях секретные коды и передавала их злоумышленникам.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению преступлений и вместе с тем, вновь призывают сограждан к бдительности. Перепроверяйте полученную в ходе телефонного общения с незнакомцами информацию, если вас склоняют к переводу денежных средств – прекратите общение, так действуют мошенники! Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе, и от принятых вами решений.