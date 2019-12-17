Под Златоустом легковушка врезалась  в  технику дорожников
Происшествия
Сегодня, 10:32

На трассе М-5 Москва-Челябинск в районе Златоуста водитель 99-ой влетел в «КамАЗ» дорожников, которые чистили барьерные ограждения. Лишь по счастливой случайности он остался жив.

Авария произошла 16 декабря на 1739 километре автодороги Москва-Челябинск.

«30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем КАМАЗ-53229, под управлением 39-летнего водителя, производящего работы по очистке одностороннего барьерного ограждения», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель легковушки не пострадал.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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