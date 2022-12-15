Под Златоустом насмерть разбился водитель иномарки, пассажирку выбросило из салона

На трассе М-5 под Златоустом (Челябинская область) сегодня утром, 15 декабря, насмерть разбился водитель слетевшей с проезжей части легковушки, женщину-пассажира выбросило из салона. Спасатели обнаружили пострадавшую на обочине.

ДТП произошло на 1754-м километре федеральной трассы. При выполнении маневра водитель иномарки «Рено» не справился с управлением и допустил съезд машины с дороги. Сигнал о происшествии с автомобилем, подключенным к автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», поступил в восемь утра.

Свидетелем аварии стал водитель большегруза. Он остановился неподалеку от места происшествия, дождался прибытия экстренных служб и рассказал их представителям об обстоятельствах ДТП.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, сотрудники пожарной охраны отключили на поврежденной иномарке аккумулятор. Находившуюся на обочине женщину, получившую травмы различной степени тяжести, спасатели вынесли к дороге на носилках и передали сотрудникам скорой.

Начато расследование причин смертельной аварии.