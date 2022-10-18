18.10.2022
Осторожно, лжегазовики!
18.10.2022
Вандалы посягнули на новый веломаршрут на озере Сугомак
18.10.2022
В Челябинске водитель иномарки насмерть сбил пешехода
18.10.2022
Подписал не предусмотренные контрактом работы – заплатит штраф
18.10.2022
А где же зонтик?
18.10.2022
Челябинец съел все улики
Подписал не предусмотренные контрактом работы – заплатит штраф
В отношении чиновника управления капитального строительства Озерска возбуждено дело
13.10.2022
Начальник ГУФСИН по Челябинской области получил нагоняй от прокуратуры
16.09.2022
Назначен новый прокурор Чебаркуля
16.09.2022
Прокуратура объявила предостережения главам
09.09.2022
Реконструкция моста через ручей в Трехгорном находится на контроле прокуратуры
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022