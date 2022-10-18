Подписал не предусмотренные контрактом работы – заплатит штраф

Прокуратурой Озерска (Челябинская область) выявлены нарушения законодательства при исполнении муниципального контракта. В отношении должностного лица МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокурорской проверкой установлено, что МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» на условиях софинансирования в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» второго ноября 2020 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера в поселке Метлино на сумму свыше девяти миллионов рублей.

«В рамках исполнения муниципального контракта должностным лицом муниципального учреждения приняты и оплачены работы на сумму свыше 195 тысяч рублей, не соответствующие условиям муниципального контракта», - сообщили в прокуратуре региона.

По результатам проверки прокуратурой в отношении должностного лица МКУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Приемка выполненной работы (ее результатов) или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия работы условиям контракта».

По результатам рассмотрения постановления управлением Федерального казначейства по Челябинской области виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.