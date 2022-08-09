Подросток натравил собаку на челябинку из-за сделанного замечания

В Челябинске подросток натравил огромную собаку на женщину из-за сделанного замечания. Агрессивного пса парень выгуливал без намордника. Инцидент произошел накануне, восьмого августа, в одном из дворов Ленинского района Челябинска. В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась жительница района. Вот такую историю она нам рассказала.

«Я вышла со своей маленькой собакой погулять. Она у меня на поводке, все по правилам. Возле дома нам встретился парень лет 20-ти. У него была огромная собака без намордника и на очень длинном паводке. Я сделала замечание, на что он мне ответил, что пошла я на «х..», как хочет, так и выгуливает и если не заткнусь, что сейчас его собака махом мою загрызет и меня тоже покалечит. Типа, иди тетя куда подальше от меня», - рассказала женщина.

А дальше, говорит собеседница агентства, был какой-то ужас.

«Он сказал своей собаке «Фас!» и отпустил ее с поводка, но не совсем, он держал его в руке (поводок метров десять был), но она нас с собакой достигала. Мы просто бегством от нее спасались. Успели забежать в подъезд. При этом я крикнула, что вызову полицию. Потом уже с балкона квартиры видела, что он с какой-то женщиной ходит, меня ищет и говорит, что нужно ее найти, а то, правда, милицию позовет», - рассказала женщина.

Женщина позвонила в полицию Ленинского района.

«Девушка, которая взяла трубку, не представилась, сказала, что не будет регистрировать на сообщение и бросила трубку. Я перезвонила еще раз. Со второго раза она сообщение зарегистрировала. Но полиция не приехала. Вообще никакой реакции. Час ждала, два. Еще раз звонила, никакого результата. Приехал полицейский только через два с половиной часа. А зачем уже? Через два часа? Неужели нужно, чтобы что-то случилось или собака загрызла, чтобы полиция Челябинска приехала?», - говорит челябинка.

Сообщение женщины в полиции зарегистрировано. Она рассчитывает, что без внимания оно не останется и владелец агрессивной собаки будет наказан. И при этом будет дана оценка действиям полиции, которая сначала отказывалась фиксировать обращение, а затем ехала на вызов два с половиной часа.