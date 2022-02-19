«Погорел» на ковиде: замминистра здравоохранения Челябинской области отправили в СИЗО

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями при закупках медицинского оборудования, на два месяца отправлен в СИЗО – до 18 апреля.

Такое решение принял сегодня, 19 февраля, суд Тракторозаводского района Челябинска. Адвокаты Кузнецова настаивали на более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста, говорили, что он сотрудничает со следствием и никуда скрываться не собирается.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 18 февраля сотрудники УФСБ по Челябинской области доставили на допрос в региональное следственное управление СКР заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова. В этот же день в министерстве прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли документы. Чиновника обвиняют по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Напомним, еще в сентябре 2021 года следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны руководства министерства здравоохранения области при закупке компьютерных томографов и комплектующих для больниц региона в начале пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках дела тогда также прошли обыски в самом минздраве (в частности, у замминистра, курирующего эти вопросы, и в отделе закупок). Оперативные мероприятия были проведены и в ряде фирм-подрядчиков.