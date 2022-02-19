19.02.2022
Полицейские Миасса накрыли подпольное казино
19.02.2022
В Ростовской области в километре от границы взорвался снаряд
19.02.2022
Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом
19.02.2022
В Ростовской области объявили режим ЧС из-за наплыва беженцев
19.02.2022
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы
19.02.2022
Глава ДНР объявил о всеобщей мобилизации
«Погорел» на ковиде: замминистра здравоохранения Челябинской области отправили в СИЗО
18.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
В министерстве здравоохранения Челябинской области проходят обыски
14.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
10.02.2022
В Троицке заболели все врачи в женской консультации
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022