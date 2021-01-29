Пока задержаны не все налетчики, которые грабили ювелирные салоны в Челябинске

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Пока задержаны не все налетчики, которые грабили ювелирные салоны в Челябинске

При поддержке ОМОНа Росгвардии полицейские Челябинска задержали четверых из шести подозреваемых в ограбления пяти ювелирных салонов. Сумма ущерба составила порядка двух миллионов рублей.

Грабежи ювелирных салонов в Челябинске продолжались с октября по декабрь 2020 года.

Полицейскими было установлено, что роли грабителями были четко распределены между собой. Нападения они совершали по двое, предварительно разделившись на группы. Один из них заходил в магазин и разбивал молотком витрину, откуда похищал ювелирные украшения. В это время его подельник стоял в дверях салона и контролировал окружающую обстановку.

«Трое злоумышленников были задержаны в Челябинске сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Еще один был задержан в городе Перми и доставлен в Челябинск. Всем четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение еще двоих подельников.