Полицейские Челябинска изъяли полтора килограмма героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали четырех иностранных граждан за попытку сбыта героина. Все они временно проживали на территории РФ и не имели легального заработка.

Как сообщили в пресс-службе главка, в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий у задержанных изъяли в общей сложности 150 свертков с порошком общим весом более 1,5 килограмма.

Все четверо сбытчиков в возрасте от 23 лет до 41 года. арестованы, за покушение на сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Данные статьи предусматривают уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Выявление фактов наркопреступлений среди этнических группировок является одной из актуальных задач подразделений по контролю за оборотом наркотиков и находится на постоянном контроле у руководства Управления.