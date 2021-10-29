Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Центральном районе

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Челябинску выявили притон для потребления наркотических средств. В квартире дома по улице Советский в Центральном районе полицейскими обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления «дури».

Полицейские установили, что ранее судимая местная жительница систематически предоставляла наркозависимым лицам для потребления наркотических средств свое жилье. Сама владелица квартиры также долгое время употребляет наркотики.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, в ходе проведения осмотра квартиры полицейскими обнаружены и изъяты курительные трубки с остатками наркотических средств.

Трое посетителей наркоквартиры привлечены к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств без назначения врача». За совершение правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15-ти суток.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».