Полицейские Челябинска задержали двух аферистов за «липовую» торговлю на интернет-сайтах

Сотрудники уголовного розыска Челябинска задержали двоих местных жителей, которые обманывали горожан в сети Интернет.

В настоящее время стражи порядка проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

В полицию Тракторозаводского района Челябинска обратился местный житель, который рассказал, что на одном из интернет-сайтов увидел объявление о продаже двигателя на автомашину иностранного производства. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он договорился о приобретении товара. Потенциальный продавец направил заказчику фиктивный договор купли-продажи и попросил произвести полную оплату товара. Мужчина перевел на указанный счет денежные средства в сумме 90 000 рублей, однако продавец заказ так и не направил и перестал выходить на связь.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД установлены и задержаны ранее не судимые местные жители. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Сотрудники полиции рекомендуют челябинцам перед заключением договора на оказание каких-либо услуг и работ заранее собирать информацию о подрядчике: отзывы в интернете, мнение знакомых, наличие сайта и актуальность информации, размещенной на нем.

«Не верьте заманчивым рекламным предложениям с заниженными ценами. Внимательно изучайте подписываемые документы, денежные средства переводите только после получения товара. В случае нарушения ваших законных прав обращайтесь в полицию», - советуют полицейские.