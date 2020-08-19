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Полицейские Челябинска задержали «электроманьяка»

Происшествия
Сегодня, 16:13
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске полицейские задержали серийного вора, который специализировался на краже из садовых домиков исключительно электроинструментов. Промышлял мужчина безнаказанно почти два месяца, но в итоге попался.

Оперуполномоченные отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Челябинску по подозрению в совершении краж из садовых домов на территории Тракторозаводского района задержали ранее судимого за кражи 37-летнего мужчину. Проникая в садовые домики, он брал только электроинструмент. Остальные вещи его не интересовали

«По предварительным данным, злоумышленник в период с июля по август текущего года похитил электроинструменты на общую сумму около 26 000 рублей. По заявлениям потерпевших ранее были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

В целях профилактики дачных краж полиция рекомендует домовладельцам не оставлять на даче ценные вещи, увезти их с собой или оставить на хранение хорошо знакомым соседям, которые остались зимовать. Необходимо максимально затруднить доступ в жилище посторонним, установить крепкие двери, оснастить их сложными замками, на окна поставить решетки, по возможности оборудовать дом охранной сигнализацией и средствами видеонаблюдения. Также советуют почаще навещать загородное жилище, по расчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают часто.

Если же вас все-таки обокрали, сразу сообщайте в полицию по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02. Заявления принимаются круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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