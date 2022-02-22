Полицейские Челябинска задержали иностранца с крупной партией героина

В Челябинске оперативники уголовного розыска отдела полиции «Калининский» обнаружили и изъяли у выходца из ближнего зарубежья около 400 граммов героина и «синтетику». Мужчине может грозить до 20-ти лет лишения свободы.

Иностранец, который через тайник-закладку приобрел у неустановленного лица наркотические средства с целью их последующего сбыта, был задержан правоохранителями в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По месту жительства подозреваемого в квартире по Братьев Кашириных оперативники обнаружили и изъяли свертки с героином массой около 400 граммов и синтетическим наркотиком метадоном массой 75 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.