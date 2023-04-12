12.04.2023
Челябинцам озвучили интересные факты о «космическом» панно на Гагарина
12.04.2023
Автограф Юрия Гагарина: много ли их на Южном Урале?
12.04.2023
Жителей Челябинской области предупредили о возможном заморе рыбы
12.04.2023
Полицейские Челябинска задержали наркоагронома
12.04.2023
Южноуральцы могут выбрать объект для благоустройства на 2024 год
12.04.2023
Народный фронт: власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта
Полицейские Челябинска задержали наркоагронома
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023