Полицейские Челябинска задержали наркоагронома

Челябинские оперативники задержали мужчину, который превратил свое жилье в плантацию по выращиванию марихуаны. Наркоагроному грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску при силовой поддержке отряда специального назначения регионального Главка в ходе проведения оперативных мероприятий в Калининском районе за сбыт марихуаны задержан неработающий, ранее не судимый местный житель.

«В ходе проведения обыска в квартире по месту регистрации задержанного полицейскими изъято шесть кустов конопли, контейнеры разного объема с травянистым веществом, а также оборудование для выращивания», - рассказали в полиции Челябинска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Подозреваемый заключен под стражу.