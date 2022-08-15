Полицейские Челябинска задержали ОПГ, специализирующуюся на краже дизельного топлива

В Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали участников организованной преступной группы за кражу свыше 50 тонн дизельного топлива

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте при силовой поддержке отряда «Гром» ГУ МВД России по Челябинской области задержали подозреваемых в хищениях дизельного топлива, предназначенного для нужд ОАО «РЖД».

«Установлено, что житель Челябинска, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере грузоперевозок и купли-продажи горюче-смазочных материалов, организовал преступную группу с целью тайного хищения дизельного топлива, предназначенного для нужд структурных подразделений Южно-Уральской железной дороги. В состав преступной группы вошли более 20 участников - работников Южно-Уральской железной дороги», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Участники организованной преступной группы на протяжении длительного времени совершали хищения топлива путем получения его с территории главного материального склада ЮУЖД якобы для нужд структурных подразделений железной дороги и последующего его фиктивного списания. Похищенное топливо перевозилось на территорию «кустарной» автозаправочной станции, принадлежащей одному из участников преступной группы, где в дальнейшем реализовывалось. Денежные средства от реализации похищенного имущества делились между участниками преступной группы.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории АЗС обнаружено и изъято более двух с половиной тонн похищенного дизельного топлива. Также в ходе проведенных обысков обнаружено и изъято более десяти тонн дизельного топлива, подготовленного к последующему хищению.

Всего в результате преступных действий фигурантов с территории топливного склада Южно-Уральской дирекции снабжения похищено свыше 50 тонн дизельного топлива. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил пять миллионов рублей.

Активным участникам преступной группы и ее организатору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража».

В отношении четверых фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности и иных участников, причастных к хищению дизельного топлива.