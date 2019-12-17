Полицейские Челябинска задержали серийных офисных грабителей

Челябинские полицейские задержали двух жителей Сосновского района (Челябинская область), которые совершали налеты на офисы компаний. Установлена их причастность к совершению 16-ти грабежей.

Попались налетчики-гастролеры из Сосновского района на грабеже офиса одной из коммерческой организаций. Они пробрались туда ночью, отогнув окно. Оттуда они похитили технику и другое имущество на общую сумму порядка 43 тысяч рублей.

Ночные воры были задержаны сотрудниками уголовного розыска.

«В ходе работы с задержанными полицейскими в гаражном боксе одного из подозреваемых обнаружен находящийся в розыске автомобиль УАЗ «Патриот». Также в ходе обысков изъято большое количество оргтехники и офисной документации. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Уже установлена причастность задержанных к совершению еще 16 эпизодов преступлений. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных противоправных эпизодов.

Мужчины заключены под стражу.