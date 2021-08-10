Полицейские Челябинска задержали жителя республики Марий Эл с крупной партией экстази

В Челябинске задержан житель республики Марий Эл, который приехал в областной центр, чтобы сбывать экстази. Он был задержан полицейскими. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Автомобиль «Лада Калина» в Центральном районе города остановили для проверки инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. При общении с полицейскими водитель явно нервничал. Было принято решение о досмотре транспортного средства, в ходе которого полицейскими обнаружено и изъято 99 свертков с психоактивным веществом - экстази общей массой около 700 граммов.

«Установлено, что за управлением автомашины находился ранее судимый за совершение имущественного преступления житель республики Марий Эл. Запрещенное вещество задержанный планировал сбыть на территории города Челябинска, в который прибыл несколько дней назад», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.