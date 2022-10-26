26.10.2022
Полицейские Челябинска закрыли нелегальные АЗС
26.10.2022
Работники салона связи осуждены за передачу детализации разговоров
26.10.2022
Сервисы для доноров запущены в работу на портале Госуслуг
26.10.2022
За сутки ковид оборвал жизни пяти южноуральцев
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
25.10.2022
Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО
Полицейские Челябинска закрыли нелегальные АЗС
В Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах злоумышленники незаконно торговали топливом
26.10.2022
Работники салона связи осуждены за передачу детализации разговоров
24.10.2022
Полицейские Челябинска задержали налетчика на микрофинансовую организацию
24.10.2022
В Чебаркуле будут судить банду с битами
24.10.2022
Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, послужившей причиной гибели подростка
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022