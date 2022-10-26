Полицейские Челябинска закрыли нелегальные АЗС

В Челябинске полицейские выявили нелегальные автозаправочные станции. Они находились в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах. Топливо и оборудование изъято. Возбуждены административные дела.



«Нарушителей привлекли к ответственности за самовольное занятие земельного участка и за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Из АЗС изъято топливо, а также оборудование, обеспечивающее функционирование заправочной станции.