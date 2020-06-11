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Полицейские из Златоуста, задержавшие вора, который пытался от них уплыть по реке, вновь отличились

Происшествия
Сегодня, 12:12
Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники патрульно-постовой службы полиции по «горячим» следам задержали подозреваемого в крупной краже сигарет и алкоголя. Украденное мужчина пытался спрятать в подвале жилого дома.

Нелегкая ночь выдалась для патруля ППС города Златоуста. В конце мая эти парни задержали группу из восьми жителей Екатеринбурга, которые подозревались в краже сигарет из местных супермаркетов.  Двое из них были на улице Бориса Ручьева. Чтобы поймать второго, сотруднику полиции Александру Пупышеву пришлось вслед за вором броситься в реку Ай и догонять его. Подозреваемого он задержал на середине реки.

Очередное дежурство для этих парней вновь обернулось задержанием вора, который позарился на сигареты и алкоголь.

«Сотрудники полиции, работая по сообщению, заметили гражданина, забегавшего в подъезде дома №4, расположенного по улице Кирова, где находилась группа лиц. В подъезде были обнаружены бутылка виски, пива, водки. Также на месте находились коробки со спиртным и с пачками сигарет. Все задержанные доставлены в отдел полиции для установления личностей и дальнейшего разбирательства. Причастность к краже доказана одного из задержанных», - сообщила официальный представитель ОМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

По данному факту следственным отделом ОП «Горный» отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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