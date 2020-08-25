Полицейские изъяли поддельных сигарет на 35 миллионов рублей
Четырех жителей Миасса будут судить за попытку реализации контрафактных сигарет. Полицейские изъяли у них почти два миллиона пачек на сумму порядка 35 миллионов рублей. Стражи порядка сейчас ищут тех, кто изготавливал подделки.
Как сообщили в региональном полицейском главке, четверо жителей Миасса, приобретали, перевозили и хранили на арендованном складе с целью сбыта немаркированные табачные изделия. Данный контрафактный товар планировали реализовывать через мелкие торговые точки.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Они расследовались главным следственным управлением регионального полицейского главка.
Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к изготовлению и сбыту немаркированной табачной продукции.
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