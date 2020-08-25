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Полицейские изъяли поддельных сигарет на 35 миллионов рублей

Происшествия
Сегодня, 15:37
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Четырех жителей Миасса будут судить за попытку реализации контрафактных сигарет. Полицейские изъяли у них почти два миллиона пачек на сумму порядка 35 миллионов рублей. Стражи порядка сейчас ищут тех, кто изготавливал подделки.

Как сообщили в региональном полицейском главке, четверо жителей Миасса, приобретали, перевозили и хранили на арендованном складе с целью сбыта немаркированные табачные изделия. Данный контрафактный товар планировали реализовывать через мелкие торговые точки.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»  и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Они расследовались главным следственным управлением регионального полицейского главка.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к изготовлению и сбыту немаркированной табачной продукции.

 

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