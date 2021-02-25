Полицейские Коми задержали в Челябинске серийного афериста

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Комив Челябинске задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении жительницы Усть-Вымского района. Сумма похищенных денег составила порядка полутора миллиона рублей. Стражи порядка выясняли, что действовал мошенник не один. И пострадавшая – это не единственная жертва.

В мае 2019 года потерпевшая решила продать свой дом, находящийся в поселке Жешарт. Она выложила объявление на «Авито.ру». Ей раздался звонок от неизвестного мужчины. Он сказал, что просмотрел объявление, дом его заинтересовал, готов приобрести, но находится в командировке. Для того чтобы продавец сняла информацию о продаже, мужчина предложил ей внести задаток на ее банковскую карту в сумме 100 000 рублей. Женщина обрадовалась, что так быстро решила вопрос с продажей дома. Согласилась назвать реквизиты своей банковской карты. При этом, разговаривая с покупателем по телефону, сама того не осознавая, назвала входные данные в личный кабинет.

«Подозреваемый, имея доступ к личному кабинету, увидел находящиеся на счетах денежные средства в общей сумме полтора миллиона рублей. Как в дальнейшем пояснила потерпевшая, эти деньги она получила от продажи квартиры. Затем, войдя в доверие к жительнице Микуни, собеседник попросил обналичить их, ссылаясь на то, это случайная ошибка. Якобы он перевел ей свои личные деньги. Пенсионерка поверила в это, поскольку ей пришло сообщение о поступлении полутора миллионов рублей на ее банковскую карту. На самом деле злоумышленник сделал махинацию в виде перевода с ее корневого счета на номер банковской карты ее же личных денежных средств», - сообщили в пресс-службе МВД по республике Коми.

Через сутки ей из банка пришло уведомление: «Спасибо вам за то, что пользовались нашими услугами. В настоящее время ваш счет закрыт». Она позвонила в банк и спросила: «Как мой счет может быть закрыт, если там полтора миллиона рублей?». Ей пояснили, что ее деньги были сняты и в дальнейшем перечислены на неустановленные счета.

Поняв, что в отношении нее совершено мошенническое действие, жительница города Микунь обратилась с заявлением в полицию.

Далее оперативники установили, что звонки были осуществлены с территории Самары. Часть денежных средств обналичены там же, остальные - в Челябинске. Оперативниками были получены выписки о движении денежных средств, видеозаписи обналичивания, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с управлением уголовным розыском Челябинской области, поскольку фигуранты оказались жителями города Коркино Челябинской области.

«Собрав всю необходимую доказательную базу, мы выехали в служебную командировку. На окраине города Челябинска установлено местонахождение фигуранта, приняты меры по его задержанию, проведены обысковые мероприятия по месту жительства, изъяты различные сотовые телефоны, банковские карты, посредством которых совершались новые преступления», - рассказывают сотрудники уголовного розыска.

В ходе проведения мероприятий с фигурантом и задержанными вместе с ним лицами его причастность к совершению преступления в отношении жительницы города Микунь Усть-Вымского района, имевшего место в мае 2019 года, подтвердилась.

«Фигурант оказался разговорчив. Сразу признал свою вину, сказал, что боится попасть в места лишения свободы и готов возместить весь материальный ущерб, лишь бы остаться на свободе до суда. Следственные органы решили пойти на такую сделку, поскольку вина данного фигуранта ограничилась не одним преступлением, а как выяснилось дальше - тремя - в отношении жителей Республики Коми за период май-июнь 2019 года. Им возмещен материальный ущерб в сумме 1470000 и двум потерпевшим из Усинска в сумме порядка 100 000 рублей каждому», - продолжают оперативники.

Задержанный все время сотрудничал со следствием, давал признательные показания, указывал на людей, которые оказывали ему помощь, но при этом были не осведомлены о его преступной деятельности. Это люди, которые по его просьбе снимали похищенные денежные средства, сами не зная того, что они добыты преступным путем.

В настоящее время дело направлено в суд с обвинительными заключениями по трем составам преступлений.