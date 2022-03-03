03.03.2022
Полицейские Магнитогорска накрыли подпольную нарколабораторию
03.03.2022
Минобороны РФ объяснило значение буквы Z на российской технике
03.03.2022
Челябинский зоопарк приветствует вышедшего из спячки Харитона
03.03.2022
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение фейков о спецоперации на Украине
03.03.2022
СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Челябинске
03.03.2022
Генассамблея ООН потребовала от России прекратить спецоперацию на Украине
Полицейские Магнитогорска накрыли подпольную нарколабораторию
В четверг самый загульный день масленичной недели - Разгуляй
03.03.2022
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022