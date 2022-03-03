Полицейские Магнитогорска накрыли подпольную нарколабораторию

Сотрудниками полиции по Магнитогорску (Челябинская область) пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству мефедрона. Изъятых прекурсоров хватило бы на изготовление более порядка 25 килограммов наркотических средств.

Стражами порядка в момент организации тайника с наркотическим средством задержан ранее не судимый 34-летний местный житель, у которого обнаружен и изъят мефедрон массой более 300 граммов.

В поселке Желтинский Агаповского района в строящемся доме, принадлежащем подозреваемому, обнаружена лаборатория по кустарному производству синтетического наркотика. Полицейскими изъяты прекурсоры, которых, по оценке специалистов, хватило бы на изготовление порядка 25 килограммов наркотического средства.

«Установлено, что ранее задержанный неработающий мужчина занимался в лаборатории изготовлением наркотиков для последующего сбыта на территории Магнитогорска. Сбыт осуществлялся наркозависимым за денежное вознаграждение посредством сети Интернет через временные тайники-закладки. Всего за время проведения оперативно-розыскных мероприятий у фигуранта изъято около одного килограмма мефедрона, свыше 33 килограммов прекурсоров, химические реактивы и лабораторная посуда», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.