Полицейские Нового Уренгоя задержали проституток из Челябинской области

Сотрудники ОМВД России по городу Новый Уренгой (ЯНАО) задержали жительниц Челябинской области, подозреваемых в организации занятия проституцией. Вместе с ними интимные услуги оказывали и дамы «легкого» поведения из республики Башкортостан.

Известно, что жрицы любви в помещении массажного салона оказывали интимные услуги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены лица, причастные к совершению данного противоправного деяния. Ими оказались ранее не судимые уроженки Челябинской области и Республики Башкортостан в возрасте от 22 до 40 лет.

При обыске в помещении массажного салона изъяты денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, подтверждающие организацию незаконной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Девушкам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в Челябинске было возбуждено уголовное дело по факту организации притона для занятий проституцией. Бордель располагался на Кировке и работал под вывеской спа-салона. Он располагался на втором этаже исторического здания и вызывал у горожан много негатива.

В частности, жителей областного центра возмущала откровенная эротическая реклама на окнах. В ходе рейда полиции в этом спа-салоне был обнаружен притон для занятий проституцией