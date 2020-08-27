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Полицейские Пластовского района разыскали потерявшуюся в лесу бабулю

Фото: 
ГУ МВД России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 14:13
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В Пластовском районе (Челябинская область) всю ночь велись поиски 81-летней женщины, которая собирала грибы вместе со своей дочерью и потерялась в лесу.

В какой-то момент родственницы разминулись и самостоятельно найти друг друга не смогли. Вернувшись в город, дочь обратилась за помощью в отдел полиции.

Как сообщили в региональном полицейском главке, был организован поиск пенсионерки с привлечением специалиста-кинолога. Содействие стражам порядка оказывали и коллеги из МЧС.

Розыск пропавшей продолжался всю ночь. В половине седьмого утра полицейские отыскали  пожилую женщину в лесу.

В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Руководство отдела МВД рассматривает вопрос о поощрении сотрудников полиции, разыскавших пенсионерку.

 

 

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