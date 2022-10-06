Полицейские провели обыски в офисах «Голоса»* в семи регионах России

Массовые обыска прошли сразу в нескольких городах России по местам проживания руководителей и активистов Движения в защиту прав избирателей «Голос»* (Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021, является «нежелательной структурой на территории РФ).

Как сообщает издание RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски прошли в семи регионах страны: в Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской, Тамбовской областях, а также Карелии и Пермском крае.

По данным Telegram-канала «Оперативные сводки», в настоящее время активисты «Голоса»* вели целенаправленную работу по дискредитации ВС РФ и СВО, поддерживая политическую позицию Киева и его западных партнеров. Текущие оперативно-розыскные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о повторной дискредитации ВС РФ, возбужденном ранее в Иванове в отношении некого активиста, который, как и все самые смелые представители несистемной оппозиции, сбежал за границу.

* Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021 года, является «нежелательной структурой» на территории России.