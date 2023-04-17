Полицейские спасли овец, который упали в овраг и не смогли самостоятельно выбраться

В полицию Агаповского района (Челябинская область) с заявлением о пропаже овец обратился житель поселка Субутак. Стражи порядка отыскали «потеряшек». Животные упали в овраг и самостоятельно спастись не могли.

Мужчина рассказал полицейским, что пытался самостоятельно разыскать 13 пропавших овец, однако поиски так и не дали никаких результатов. Селянин был в отчаянии.

«Составив описание каждого животного, стражи порядка приступили к подворовому обходу, опрашивая соседей и других жителей поселка. Затем поисковые мероприятия переместились из жилого сектора в поле и лесную зону», - рассказали в региональном полицейском главке.

Исчезнувших овец сотрудники полиции обнаружили на вторые сутки в трех километрах от Субутака в одном из оврагов, из которого выбраться животные не сумели.

Вызволенных из «природной ловушки» овец вернули законному владельцу.