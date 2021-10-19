Полицейские задержали коркинца, который насмерть сбил пешехода и скрылся

Сотрудниками ГУ МВД Челябинской области установлен водитель из Коркино, скрывшийся с места ДТП, в котором погиб пешеход. После аварии он разрезал машину на части и спрятал на участке частного дома. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло 19 сентября в ночное время на 31 километре автодороги «Челябинск - Троицк» на территории Коркинского района в котором погиб 51-летний пешеход, водитель с места происшествия скрылся.

«В ходе совместных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска регионального полицейского главка, коллегами из ОМВД России по Коркинскому району, а также инспекторами Госавтоинспекции изучены камеры видеонаблюдения. Проведен оперативно-розыскной комплекс, в рамках которого выявлен автомобиль «Лада Приора» причастный к дорожно-транспортному происшествию. В дальнейшем установлен водитель, житель Коркинского района. В целях сокрытия транспортного средства, подозреваемый после ДТП разобрал автомобиль на части, которые закопал на одном из участков пустующего частного дома в поселке по месту своего проживания», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты.

В настоящее время подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

В соответствии с законодательством водителю грозит до 12 лет лишения свободы.